Милан минимально обыграл Фиорентину в 13-м туре чемпионата Италии, а 15-летний Франческо Камарда установил рекорд Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Судьбу игры решил единственный гол, забитый в компенсированное к первому тайму время. Тео Эрнандес заработал пенальти и сам реализовал его. На последних секундах игры Фиорентина могла отыграться, но суперсейв удался Майку Меньяну, который отбил мяч после удара в упор.

Милан победил Фиорентину, вернувшись в топ-3 Серии А – 15-летний рекордсмен дебютировал и сорвал овации Сан-Сиро

В конце игры Стефано Пиоли выпустил 15-летнего Франческо Камарду. Юный форвард вошел в историю как самый молодой футболист, сыгравший в Серии А. Отличиться результативными действиями рекордсмен не смог.

Благодаря этой победе "россонери" вернулись в топ-3 Серии А. Впереди Интер и Ювентус, который сыграют между собой вечером 26 ноября.