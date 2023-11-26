Мілан мінімально обіграв Фіорентину в 13 турі чемпіонату Італії, а 15-річний Франческо Камарда встановив рекорд Серії А. Дивіться відео гола і огляд матчу на "Футбол 24".

Долю гри вирішив єдиний гол, забитий у компенсований до першого тайму час. Тео Ернандес заробив пенальті і сам його реалізував. На останніх секундах гри Фіорентина могла відігратися, але суперсейв вдався Майку Меньяну, який відбив м'яч після удару впритул.

Мілан переміг Фіорентину, повернувшись у топ-3 Серії А – 15-річний рекордсмен дебютував і зірвав овації Сан-Сіро

Наприкінці гри Стефано Піолі випустив 15-річного Франческо Камарду. Юний форвард увійшов в історію як наймолодший футболіст, який зіграв у Серії А. Відзначитися результативними діями рекордсмен не зміг.

Завдяки ціій перемозі "россонері" повернулися у топ-3 Серії А. Попереду Інтер та Ювентус, які зіграють між собою ввечері 26 листопада.