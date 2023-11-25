Милан и Фиорентина сыграли в 13-м туре Серии А (1:0) Франческо Камарда дебютировал и вошел в историю. Счет и обзор матча чемпионата Италии читайте на "Футбол 24".

После паузы на матчи сборных Милан сразу входит в важный отрезок сезона. Наполи обыграл Аталанту, опустив "россонери" за пределы топ-3. Через несколько дней подопечные Стефано Пиоли сыграют против Боруссии Дортмунд в лобовом матче за выход в плей-офф Лиги чемпионов. По слухам, невыполнение этой задачи может привести даже к отставке главного тренера, который сегодня противостоял своей бывшей команде.

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Впрочем, сегодняшний соперник Милана тоже был непростым. Фиорентина под руководством Винченцо Итальяно проводит солидный сезон. "Фиалки" претендуют на место в зоне ЛЧ, а победа на Сан-Сиро выводила их как раз на вожделенное 4 место. Стефано Пиоли не мог рассчитывать на ряд важных исполнителей – Жиру (дисквалификация), травмированные Леау, Окафор, Беннасер, Кьяер и Калюлю. Соответственно, прервать неудачную серию в чемпионате (лишь 2 очка в 4-х турах) для "россонери" было непростой задачей.

Первые 15 минут подарили разве большое количество борьбы, но не моментов – ни одного удара на две команды. Лучший шанс был у Дункана, который с угла вратарского не смог попасть по мячу. Лишь после 20-й минуты что-то создал и Милан. Пулишич мощно приложился из-за пределов штрафной – эффектный сейв Терраччано.

Тео Эрнандес классно нашел Чуквуэзе в штрафной, тот упал после контакта с соперником. Всё чисто. Еще один момент у "россонери" – Калабрия с острого угла вместо прострела решил пробить в ближний угол. Кипер Фиорентины не дремал. "Фиалки" ответили ударом Гонсалеса в касание – мимо дальней девятки. Незадолго до перерыва у Милана был еще один момент – Терраччано потянул удар Побеги после подачи углового.

А в добавленное время Паризи толкнул в спину Тео Эрнандеса, который вырывался один на один из позиции центрфорварда. Пенальти, который пошел бить сам защитник "россонери". Терраччано не угадал, бросившись в левый угол – 1:0 на последних секундах совершенно равного тайма.

В начале второй половины команды обменялись моментами, но счет на табло Сан-Сиро не изменился. На 58-й минуте у Фиорентины был прекрасный шанс, однако Бираги попал в стенку, исполняя штрафной метров с 20-ти. А после прострела Гонсалеса и рикошета мяч задел стойку и вылетел за пределы поля.

Прижали "фиалки" поближе к завершению игры. После удара Соттиля мяч попал в руку Лофтусу-Чику, но она была прижата к телу, да и расстояние было минимальным. Арбитр пенальти не назначил. После этого Милан мог закрывать игру. Эрнандес магическим пасом вывел Йовича один на один с Терраччано. Кипер гостей отразил мяч.

На 83-й минуте случился исторический момент. За первую команду "россонери" дебютировал 15-летний Франческо Камарда, который поражает результативностью в Примавере. Трибуны Сан-Сиро устроили настоящую овацию юному мальчишке – это просто нужно видеть. Это останется в его памяти навсегда. Отныне Франческо Камарда – самый молодой дебютант в истории Серии А. 15 лет и 26 дней.

Um momento para a história!



Francesco Camarda, com apenas 15 anos e 260 dias, tornou-se o mais jovem de sempre a jogar na Serie A pic.twitter.com/GxTDi9PmK0 — B24 (@B24PT) November 25, 2023

На последних секундах Меньян стал еще одним героем "россонери", выдав суперсейв после удара из пределов вратарской. 1:0 – Милан удержал минимальную победу и вернул себе третье место турнирной таблицы (26 очков). Команда Стефано Пиоли не без проблем, но смогла прервать полосу неудач в Серии А. Фиорентина опустилась на 6-е место – 20 баллов.

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