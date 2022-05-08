Українець віддячив ефектним голом у матчі проти Лестера (2:1), а після перемоги записав коротеньке відео для вболівальників.

Шедевр Миколенка у відеоогляді матчу Лестер – Евертон – 1:2

"Привіт, фанати. Дякую за підтримку, ви були прекрасні. Я щасливий забити і святкувати разом з вами. Велике спасибі", – сказав Миколенко.

Перемога дозволила Евертону покинути зону вильоту, але розслаблятися рано – Лідс та Бернлі відстають всього на очко.

Миколенко забив супергол і травмувався у виїзному матчі АПЛ – українець та Пікфорд витягують Евертон з болота вильоту