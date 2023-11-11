Матч Жироны с участием Артема Довбика и Виктора Цыганкова в очередной раз доставляет удовольствие украинским фанатам.

Украинский дуэт организовал гол в ворота Райо Вальекано в конце первого тайма.

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Жирона "перекусила" соперника в центре поля и провела разительную атаку. Завершали ее представители сборной Украины. Цыганков промчался по правому флангу и выкатил удобную передачу земляку. Довбик "отклеился" от опекуна, а затем мощно пробил мимо кипера.

Для Артема это седьмой гол в нынешнем сезоне, он закрепляется в статусе главного бомбардира Жироны. Цыганков может похвастаться двумя ассистами – оба на Довбика.

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It’s the Ukraine show AGAIN for Girona!



Tsyhankov repays the favour from last week



He tees up Dovbyk to equalise v rayo pic.twitter.com/UqF7BlotMa — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 11, 2023

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