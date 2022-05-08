Матч 36-го тура АПЛ между Лестером и Эвертоном начнется в 16:00 по киевскому времени. Мерсисайдцам нужна победа, чтобы выбраться из зоны вылета.

Виталий Миколенко уже привычно появляется в старте "ирисок" на позиции левого латераля. Фрэнк Лэмпард вообще не изменил состав после сенсационной победы над Челси. А вот Брендан Роджерс провел тотальную ротацию после вылета из Лиги конференций – 6 изменений.

Стартовые составы команд

Лестер: Шмейхель – Амарти, Фофана, Эванс, Кастань – Менди, Тилеманс – Перес, Дьюсбери-Холл, Дака – Ихеаначо.

Эвертон: Пикфорд – Ивоби, Коулман, Мина, Холгейт, Миколенко – Гордон, Дукуре, Делф, Грей – Ришарлисон.

Эвертон – Челси: Миколенко заставил Лэмпарда выругаться и чуть не превратился из титана в антигероя матча жизни в АПЛ