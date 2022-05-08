Українець відзначився своїм дебютним голом за "ірисок" у матчі 36 туру АПЛ проти Лестера.

Лестер – Евертон: Миколенко твердо тримає місце в стартовому складі "ірисок"

Знаменна подія сталася на 6-й хвилині поєдинку. Івобі зробив м'яку передачу на ногу Миколенку, а той одним дотиком увігнав м'яч в правий кут воріт.

Додамо, що для Віталія це був ювілейний, десятий матч в рамках АПЛ. У січні Евертон заплатив за оборонця Динамо 23,5 млн євро.

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