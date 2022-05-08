Миколенко забив свій перший гол в Англії – неймовірна краса ударом з льоту
16:15 - Читать на русском
Віталій Миколенко продовжує приємно дивувати фанатів Евертона.
45' live
Мейсон Холгейт 31’
31’ Мейсон Холгейт
Українець відзначився своїм дебютним голом за "ірисок" у матчі 36 туру АПЛ проти Лестера.
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Знаменна подія сталася на 6-й хвилині поєдинку. Івобі зробив м'яку передачу на ногу Миколенку, а той одним дотиком увігнав м'яч в правий кут воріт.
Додамо, що для Віталія це був ювілейний, десятий матч в рамках АПЛ. У січні Евертон заплатив за оборонця Динамо 23,5 млн євро.
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