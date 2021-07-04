"Англия была одним из самых сильных наших соперников на чемпионате Европы. Но на таком турнире не бывает слабых команд. Нидерланды, Австрия были очень сильными, как и Англия. Сегодня соперники реализовали свои моменты, поэтому и такой счет.

Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Всегда трудно отыгрываться с 0:2, особенно когда ты пропускаешь в начале обоих таймов. Психологически это очень непросто. У сборной Англии и один гол трудно отыграть, а два – вообще на грани фантастики. Это нас немного надломило, а третий мяч вообще добил.

Почему Руслан Малиновский не попал в заявку? Насколько я знаю, он утром проходил тестирование, у него была боль в приводящей мышце. По живому следу трудно оценивать пройденный путь, для этого есть тренерский штаб. Андрею Шевченко виднее. У меня как у футболиста задача – прибыть на сбор, выполнять наставления и готовиться к играм. Не хотел бы оценивать и свое выступление на Евро. Конечно, хотелось бы лучше провести некоторые поединки", – цитирует Миколенко официальный сайт УАФ.

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