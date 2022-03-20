Украинский защитник Виталий Миколенко снова не получает игрового времени.

В первой половине марта Миколенко сыграл за Эвертон три матча. Даже выходил в стартовом составе против Вулверхэмптона в рамках АПЛ. Однако в последних двух матчах Виталий остается на скамье запасных. В поединке с Ньюкаслом украинец вообще не вышел на поле.

Сегодня Эвертон в четвертьфинале Кубка Англии встречается с Кристалом Пеласом. Фрэнк Лэмпард сделал выбор в пользу других исполнителей, а Миколенко оставил для усиления. В защите "ирисок" выходят Коулмэн, Холгейт, Кин, Годфри и Кенни.

Эвертон на неделе одержал первую победу в чемпионате за 5 туров. Ливерпульская команда оторвалась от зоны вылета АПЛ на 3 очка.

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