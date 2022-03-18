Лэмпард сделал сразу 4 изменения после домашнего поражения от Вулверхэмптона. Неожиданностью стало отсутствие в основе голкипера сборной Англии Пикфорда, а также арендованного у МЮ ван де Бека, вокруг которого Лэмпард строил центр поля не в одной встрече. Также своего места в стартовом составе лишился Миколенко. Украинского защитника заменил номинальный центрбек Годфри, который на 4 минуте наносил первый удар после подачи Грея с углового. Дубравка сыграл надежно. "Сороки" ответили навесом Фрейзера на Вуда и уверенной игрой на линии 34-летнего Беговича, ранее поигравшего за Челси и даже забивавшего в Премьер-лиге.

Эвертон – Ньюкасл: онлайн-трансляция матча АПЛ

Провалом Годфри именно на позиции отсутствующего Миколенко чуть не воспользовался правый фулбек Крафт. Холгейт подстраховал в центре, иначе быть бы расстрелу пустых ворот. Ньюкасл, на днях едва не остановивший Челси на его поле, прекрасно смотрится и сегодня. Еще совсем недавно это команда Хау находилась в зоне вылета, а Эвертон чувствовал себя довольно комфортно в серединке. Сейчас же команды поменялись не только в турнирном, но и игровом плане. Именно с поражения на поле Ньюкасла началось ливерпульское приключение Лэмпарда.

С момента его прихода Эвертон взял лишь 3 очка из 18 возможных, не забив ни одного гола в предыдущих 4 поединках АПЛ и достигнув прогресса лишь в Кубке Англии, где добрался до четвертьфинала. "Ириски" стали 3-й худшей командой Премьер-лиги за этот период, тогда как подопечные Хау набирали очки по графику... Манчестер Сити. Преимущество Ньюкасла в первые 30 минут (6:1 по ударам, 68% владения мячом, 0,38:0,03 по ожидаемым голам) было просто неприличным, но внимательного наблюдателя не могло удивить.

Показательный момент к концу первого тайма. Лэмпард с растерянной улыбкой после общения с ассистентом, а вингер Гордон показывает партнерам, обложившим чужую штрафную, не обострять, а спокойно покатать мяч, потому что устал постоянно бегать за соперниками. Ивоби не послушал и просто забросил снаряд в аут на противоположный фланг. Бездумно, безыдейно, крайне хаотично и медленно – это нынешний Эвертон.

В начале второй половины Уиллок пробивал из пределов штрафной, силу выстрела удалось погасить блоком. Фанат Эвертона выбежал на поле и приковал себя за шею к каркасу ворот Беговича. Целая группа стюардов с разного рода предметами пыталась разобраться, процесс длился более 6 минут. Потом болельщик еще и сопротивлялся, хотя его выносили с поля чуть ли не семеро. Борцовским приемом приходилось усмирять еще одного фаната, который устал за всем наблюдать и стремился самостоятельно навести порядок.

Еще одна ошибка конкурента Миколенко привела к супермоменту. Годфри позволил себе пройти Альмирону, парагваец выложил пас в центр, а Бегович снова чудом спас. После выхода Калверта-Льюина вместо Грея разошелся Гордон. Сначала удар со штрафного в стенку, а затем эффектный дальний выстрел, блестяще парированный Дубравкой. Эвертон таки завелся и ожил. Снова прорыв Гордона, лишь немного не хватает форварду сборной Англии, чтобы замкнуть прострел Ришарлисона.

Коулмэн откровенно попытался нарисовать пенальти, что едва не спровоцировало драку. Аллан после этого двумя ногами прыгнул сзади на Сен-Максимена. VAR проверил на предмет удаления. Крейг Поусон пошел пересмотреть повторы и показал вместо желтой красную. Бразильский опорник еще долго отказывался покидать поле. Судья прибавил 14 минут. Шестое спасение Беговича, серия ударов в упор. Гордон выпрашивал пенальти в жесткой борьбе с Бруно Гимараешем.

На 99-й минуте Эвертон выстрадал свой гол. Сен-Максимен потерял мяч в центре. Ивоби обыгрался с Калвертом-Льюином, и эта банальная стеночка позволила пройти людей 5 из обороны. Дубравка тоже сыграл не слишком уверенно. Соперники переиграли целых 17 минут. Команда Миколенко набрала 25 очков и на 3 балла оторвалась от зоны вылета. Ньюкасл после удачной серии из 9 матчей без поражений во второй раз подряд упускает ничью на последних минутах. Не совсем справедливо, ведь переиграл хозяев по всем основным показателям.

FT: Everton 1 - 0 Newcastle United



xG: 0.64 - 1.02

Shots: 9 - 17

MOTM: Asmir Begovic (8.41)#EVENEWhttps://t.co/VD3K0RUu8u pic.twitter.com/s1ePDvfezO — FotMob Stats (@FotMob_Stats) March 17, 2022

Эвертон все еще ждут весьма трудные времена. Да, эмоционально подобная волевая победа в меньшинстве может зарядить команду, но она все еще испытывает ужасные мучения в атаке без особой надежности позади. По игре прямо сейчас это худший клуб среди 5, замыкающих турнирную таблицу. Годфри выглядел самым слабым из обороны "ирисок" (единственный, кто получил менее 7 баллов от статистических порталов), но в целом действовал довольно уверенно в жесткой силовой борьбе и на втором этаже, что может осложнить дальнейшие перспективы Миколенко в конкуренции с 24-летним защитником сборной Англии. А ведь есть еще Кенни, который пропускал этот поединок из-за удаления в предыдущем матче.