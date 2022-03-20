Український захисник Віталій Миколенко знову не отримує ігрового часу.

У першій половині березня Миколенко зіграв за Евертон три матчі. Навіть виходив у стартовому складі проти Вулверхемптона в рамках АПЛ. Однак в останніх двох матчах Віталій залишається на лаві запасних. У поєдинку з Ньюкаслом українець взагалі не вийшов на поле.

Сьогодні Евертон у чвертьфіналі Кубка Англії зустрічається з Крістал Пелас. Френк Лемпард зробив вибір на користь інших виконавців, а Миколенка залишив на підсилення. У захисті "ірисок" виходять Коулмен, Холгейт, Кін, Годфрі та Кенні.

Евертон на тижні здобув першу перемогу в чемпіонаті за 5 турів. Ліверпульська команда відірвалася від зони вильоту АПЛ на 3 очки.

Евертон вистраждав перемогу над Ньюкаслом – Миколенко втікає від вильоту з АПЛ, фанат прикував себе до воріт