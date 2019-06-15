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Лунин попал в сотню номинантов на Golden Boy-2019

15 июня 23:10 160 Читати українською
Лунин попал в сотню номинантов на Golden Boy-2019
Андрей Лунин / Фото УАФ

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин стал одним из претендентов на награду для лучшего молодого игрока мира.

В списке рядом с нашим вратарем фигурируют имена таких звезд, как Джейдон Санчо, Жоау Фелиш и Маттейс Де Лигт.

Лунин – лучший голкипер юношеского чемпионата мира

Всего названо 100 кандидатов, которые поборются за звание лучшего игрока в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне победителем номинации стал центральный защитник Маттейс Де Лигт, который защищает цвета Аякса и сборной Нидерландов.

Де Лигт стал обладателем награды Golden Boy-2018

Напомним, Лунин вместе со сборной Украины стал победителем чемпионата мира U-20. Именно Андрея признали лучшим голкипером молодежного мундиаля.

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Теги
Мир Андрей Лунин Андрей Лунин Сборная Украины Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Реал Мадрид Реал Мадрид Golden Boy
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