Лунин попал в сотню номинантов на Golden Boy-2019

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин стал одним из претендентов на награду для лучшего молодого игрока мира.

В списке рядом с нашим вратарем фигурируют имена таких звезд, как Джейдон Санчо, Жоау Фелиш и Маттейс Де Лигт.

Лунин – лучший голкипер юношеского чемпионата мира

Всего названо 100 кандидатов, которые поборются за звание лучшего игрока в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне победителем номинации стал центральный защитник Маттейс Де Лигт, который защищает цвета Аякса и сборной Нидерландов.

Де Лигт стал обладателем награды Golden Boy-2018

Напомним, Лунин вместе со сборной Украины стал победителем чемпионата мира U-20. Именно Андрея признали лучшим голкипером молодежного мундиаля.