Миколенко потрапив до сотні найкращих молодих гравців за версією Football Talent

Прогрес флангового захисника Віталія Миколенка не залишився непоміченим.
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У рейтингу знайшлося місце і для лівого захисника Динамо Віталія Миколенка. Він посів 90-у сходинку. Лідерами списку стали чемпіон світу Кіліан Мбаппе, зірка Борусії Д Джейдон Санчо і Кай Хаверц з леверкузенського Байєра.
Завдяки вдалим виступам за столичний гранд Миколенко здобув місце і в основі збірної України.
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