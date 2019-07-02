Миколенко потрапив до сотні найкращих молодих гравців за версією Football Talent

Прогрес флангового захисника Віталія Миколенка не залишився непоміченим.

Твіттер-акаунт Football Talent опублікував топ-300 найкращих гравців віком до 20 років.

Лунін потрапив до сотні номінантів на Golden Boy-2019

У рейтингу знайшлося місце і для лівого захисника Динамо Віталія Миколенка. Він посів 90-у сходинку. Лідерами списку стали чемпіон світу Кіліан Мбаппе, зірка Борусії Д Джейдон Санчо і Кай Хаверц з леверкузенського Байєра.

Завдяки вдалим виступам за столичний гранд Миколенко здобув місце і в основі збірної України.

Миколенко як частина оновлення Мілана: легенда клубу та італійські ЗМІ дали свою оцінку потенційного трансферу