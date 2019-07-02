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Миколенко потрапив до сотні найкращих молодих гравців за версією Football Talent

2 липня 16:05 722 Читать на русском
Миколенко потрапив до сотні найкращих молодих гравців за версією Football Talent
Віталій Миколенко / Фото прес-служби збірної України

Прогрес флангового захисника Віталія Миколенка не залишився непоміченим.

Твіттер-акаунт Football Talent опублікував топ-300 найкращих гравців віком до 20 років.

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У рейтингу знайшлося місце і для лівого захисника Динамо Віталія Миколенка. Він посів 90-у сходинку. Лідерами списку стали чемпіон світу Кіліан Мбаппе, зірка Борусії Д Джейдон Санчо і Кай Хаверц з леверкузенського Байєра.

Завдяки вдалим виступам за столичний гранд Миколенко здобув місце і в основі збірної України.

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Теги
Динамо Динамо Збірна України Віталій Миколенко Віталій Миколенко Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Кай Хаверц Кай Хаверц Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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