Наставник Эвертона Фрэнк Лэмпард может рассчитывать на украинца в матче с Саутгемптоном.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко тренируется в общей группе Эвертона, сообщает официальный сайт клуба.

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Последние два поединка "ирисок" против Ньюкасла и Лидса 22-летний украинец пропустил из-за положительного теста на коронавирус. Матч 26-го тура АПЛ Саутгемптон – Эвертон намечен на 19 февраля, начало в 17:00.

Напомним, в начале года Эвертон объявил о подписании защитника Динамо Виталия Миколенко за около 23 млн евро. Украинец уже успел сыграть за "ирисок" в трех поединках.

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