Наставник Евертона Френк Лемпард може розраховувати на українця у матчі з Саутгемптоном.

Захисник Евертона Віталій Миколенко тренується у загальній групі Евертона, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Останні два поєдинки "ірисок" проти Ньюкасла та Лідса 22-річний українець пропустив через позитивний тест на коронавірус. Матч 26-го туру АПЛ Саутгемптон – Евертон запланований на 19 лютого, початок о 17:00.

Нагадаємо, на початку року Евертон оголосив про підписання захисника Динамо Віталія Миколенка за близько 23 млн євро. Українець вже встиг зіграти за "ірисок" у трьох поєдинках.

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