Евертон приймає Лестер у перенесеному матчі 18-го туру АПЛ. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Евертон – Лестер стартував о 21:45 за Києвом. Команда Френка Лемпарда бореться за виживання, відірвавшись від зони вильоту на 3 очки. Саме "іриски" посідають рятівне 17 місце. Лестер особливо ні на що не претендує – 9 позиція, 40 очок.

"Миколенко має потенціал стати для нас справді важливим гравцем": Лемпард дуже задоволений українцем

Віталій Миколенко вчетверте поспіль опинився у стартовому складі Евертона. Загалом для українця це вже 10-й поєдинок у футболці "ірисок" – перший невеличкий ювілей.

Пряма трансляція гри доступна в цій новині на "Футбол 24".

Онлайн-відеотрансляція матчу Евертон – Лестер 20 квітня 2022

Стартові склади

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Міна, Годфрі, Миколенко – Аллан, Делф, Івобі – Гордон, Рішарлісон, Грей.

Лестер: Шмейхель – Перейра, Фофана, Еванс, Кастань – Менді – Барнс, Тілеманс, Дьюсбері-Хол, Меддісон – Іхеаначо.