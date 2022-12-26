Похоже, сага с переездом Виталия Миколенко на Туманный Альбион подходит к своему концу.

Известный журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил, что Динамо и Эвертон полностью согласовали переход Виталия Миколенко в ливерпульский клуб.

Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне в несколько раз больше, чем в Динамо

"Виталий Миколенко успешно завершил медосмотр как новый игрок Эвертона неделю назад. Между клубами готовы документы, чтобы объявить о соглашении по украинскому левому защитнику. Заявление ожидается в ближайшее время", – написал Романо в соцсети.

Напомним, для защитника сборной Украины это будет первый опыт игры за границей – всю карьеру игрок провел в Динамо. Ожидается, что киевляне получат за трансфер Миколенко более 20 млн евро.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу