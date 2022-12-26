Схоже сага з переїздом Віталія Миколенка на Туманний Альбіон добігає свого кінця.

Відомий журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер повідомив, що Динамо та Евертон повністю узгодили перехід Віталія Миколенка у ліверпульський клуб.

Миколенко зароблятиме в Евертоні у кілька разів більше, ніж у Динамо

"Віталій Миколенко успішно завершив медогляд як новий гравець Евертона тиждень тому. Між клубами готові документи, щоб оголосити про угоду щодо українського лівого захисника. Заява очікується найближчим часом", – написав Романо у соцмережі.

Нагадаємо, для оборонця збірної України це буде перший досвід гри за кордоном – всю свою кар'єру гравець провів у Динамо. Очікується, що кияни отримають за трансфер Миколенка більше 20 млн євро.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу