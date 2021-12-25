Ливерпульский клуб не будет скупиться для защитника сборной Украины.

Контракт Виталия Миколенко с Эвертоном предусматривает для защитника зарплату в 3 млн фунтов в год, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Миколенко может сразу стать игроком основы в Эвертоне, – Liverpool Echo

Прибыль 22-летнего украинца вырастет почти в пять раз, сейчас в киевском клубе он получает около 600 тысяч долларов годовых. Если Виталий сможет закрепиться в основе "ирисок", финансовая сторона его контракта будет пересмотрена.

По зарплате Миколенко будет 13-14 в списке самых высокооплачиваемых игроков Эвертона. О трансфере должны объявить в течение нескольких следующих дней.

К слову, Виталий провел 21 матч в текущем сезоне за Динамо, у которых отличился 3 результативными действиями.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу