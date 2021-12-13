Голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан очень успешно провел 2021 год.

Украинец оказался на 39 строчке мирового рейтинга вратарей от CIES.

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Бущан провел на поле 3856 минут и получил оценку 69,3. Представитель Динамо опередил даже признанных мастеров из АПЛ – Давида Де Хеа (МЮ) и Эмилиано Мартинеса (Астон Вилла). Лидером рейтинга оказался Тибо Куртуа из Реала, а тройку замкнули Ян Облак (Атлетико) и Мануэль Нойер (Бавария).

Напомним, Бущан являлся основным кипером сборной Украины на Евро-2020. В текущем сезоне он провел за Динамо 20 матчей и пропустил 20 голов.

Шахтер, Динамо, Верес, Мариуполь – "полярные" клубы УПЛ, они выделяются на фоне чемпионата, как немногие в Европе