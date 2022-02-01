"Лидер раздевалки – капитан Шеймус Коулмен. Хотел бы затронуть одну тему, для меня это капитан с большой буквы. 31 декабря, новогодняя ночь, я только второй день в команде. Он мне написал СМС-ку: "Был рад с тобой познакомиться сегодня. Рад, что ты в команде, хотя понимаю, что тебе сейчас очень тяжело. Будь сильный, а я тебе помогу". Для меня это был очень памятный момент.

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Самый большой весельчак в команде – Йерри Мина. Могу пообщаться с Гордоном, Паттерсоном – мы вместе с ним пришли в команду. Еще капитан Коулмен, Кин. Я немного застенчив, но мне отвечают, если я что-то спрошу. В принципе, все ко мне хорошо относятся, но вот именно с этой четвёркой я комфортно чувствую себя в разговоре. Еще с Беном Годфри", – признался Миколенко в интервью Владе Седан.

Напомним, украинец уже успел провести два матча в футболке Эвертона, однако поединок против Астон Виллы был вынужден пропустить из-за травмы.

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