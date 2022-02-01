"Лідер роздягальні – капітан Шеймус Коулмен. Хотів би зачепити одну тему, для мене це капітан з великої букви. 31 грудня, новорічна ніч, я лише другий день у команді. Він мені написав СМС-ку: "Був радий з тобою познайомитися сьогодні. Радий, що ти в команді, хоча розумію, що тобі зараз дуже важко. Будь сильний, а я тобі допоможу". Для мене це був дуже пам'ятний момент.

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Найбільший веселун в команді – Йеррі Міна. Можу поспілкуватися з Гордоном, з Паттерсоном – ми разом з ним прийшли в команду. Ще капітан Коулмен, Кін. Я трохи сором'язливий, але мені відповідають, якщо я щось запитаю. В принципі, всі до мене добре ставляться, але от з цією четвіркою я комфортно почуваюся у розмові. Ще з Беном Годфрі", – зізнався Миколенко в інтерв'ю Владі Седан.

Нагадаємо, українець вже встиг провести два матчі у футболці Евертона, проте поєдинок проти Астон Вілли був змушений пропустити через травму.

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