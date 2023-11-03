Миколенко "тусуется" с Холандом, Забарный готовится к самому адскому экзамену в карьере – Fantasy АПЛ
14:50 - Читати українською
"Футбол 24" делится успехами прошлой недели и раздает Fantasy-советы перед 11 туром АПЛ.
Неделю назад Холанд уверенно обошел Салаха в "дилемме капитана". В этот раз выбор также сложен. Бомбардир Ман Сити будет штурмовать дырявую оборону Борнмута с Ильей Забарным, а Ливерпуль надеется разгромить Лутон.
Виталий Миколенко провел серию солидных матчей за Эвертон и попадает в символические сборные АПЛ. Следующее испытание – игра против Брайтона под руководством Роберто Де Дзерби. Лучше разобраться во всех тонкостях и рисках Fantasy поможет очередной выпуск на YouTube-канале Футбол 24.
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