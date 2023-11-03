Неделю назад Холанд уверенно обошел Салаха в "дилемме капитана". В этот раз выбор также сложен. Бомбардир Ман Сити будет штурмовать дырявую оборону Борнмута с Ильей Забарным, а Ливерпуль надеется разгромить Лутон.

Виталий Миколенко провел серию солидных матчей за Эвертон и попадает в символические сборные АПЛ. Следующее испытание – игра против Брайтона под руководством Роберто Де Дзерби. Лучше разобраться во всех тонкостях и рисках Fantasy поможет очередной выпуск на YouTube-канале Футбол 24.

Украинский Болт очаровал Англию – крымчанин спасает игрока Реброва, а лидеры сборной Украины разрывают как никогда