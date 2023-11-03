Тиждень тому Холанд впевнено обійшов Салаха у "дилемі капітана". Цього разу вибір також складний. Бомбардир Ман Сіті штурмуватиме діряву оборону Борнмута з Іллею Забарним, а Ліверпуль сподівається розгромити Лутон.

Віталій Миколенко провів серію солідних матчів за Евертон і вже потрапляє у символічні збірні АПЛ. Наступне випробування – гра проти Брайтона під керівництвом Роберто Де Дзербі. Краще розібратися у всіх тонкощах і ризиках Fantasy допоможе черговий випуск на YouTube-каналі Футбол 24.

Український Болт зачарував Англію – кримчанин рятує гравця Реброва, а лідери збірної України розривають, як ніколи