Миколенко "тусується" з Холандом, Забарний готується до найпекельнішого іспиту в кар'єрі – Fantasy АПЛ
14:50 - Читать на русском
"Футбол 24" ділиться успіхами минулого тижня і роздає Fantasy-поради перед 11 туром АПЛ.
Тиждень тому Холанд впевнено обійшов Салаха у "дилемі капітана". Цього разу вибір також складний. Бомбардир Ман Сіті штурмуватиме діряву оборону Борнмута з Іллею Забарним, а Ліверпуль сподівається розгромити Лутон.
Віталій Миколенко провів серію солідних матчів за Евертон і вже потрапляє у символічні збірні АПЛ. Наступне випробування – гра проти Брайтона під керівництвом Роберто Де Дзербі. Краще розібратися у всіх тонкощах і ризиках Fantasy допоможе черговий випуск на YouTube-каналі Футбол 24.
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