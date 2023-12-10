Защитник Эвертона Виталий Миколенко выдал классный перфоманс в поединке 16-го тура АПЛ против Челси.

Эвертон уверенно победил Челси (2:0), а лучшим игроком по версии WhoScored стал Виталий Миколенко – выступление украинца оценили в 7,8 балла.

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Защитник совершил 8 попыток отбиваний, 7 из которых стали успешными. Также Миколенко нанес 1 удар по воротам, выиграл 1 воздушную дуэль из 3, а вот точность пасов подкачала – лишь 61%. Мудрик получил куда более скромные 6,9 балла.

Миколенко по заслугам оценили и фанаты Эвертона, признав его лучшим игроком поединка. Виталий получил сумасшедшие 47% всех голосов.

Заметим, что победа Эвертона помогла "ирискам" набрать 13 очков и подняться из зоны вылета.

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