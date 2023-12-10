Захисник Евертона Віталій Миколенко видав класний перфоманс у поєдинку 16-го туру АПЛ проти Челсі.

Евертон впевнено переміг Челсі (2:0), а найкращим гравцем за версією WhoScored став Віталій Миколенко – виступ українця оцінили в 7,8 бала.

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Захисник здійснив 8 спроб відбирань, 7 з яких стали успішними. Також Миколенко завдав 1 удар по воротах, виграв 1 повітряну дуель з 3, а от точність пасів підкачала – лише 61%. Мудрик отримав куди скромніші 6,9 бала.

Миколенка по заслугах оцінили і фанати Евертона, визнавши його найкращим гравцем поєдинку. Віталій отримав божевільні 47% усіх голосів.

Зауважимо, що перемога Евертона допомогла "ірискам" набрати 13 очок та піднятись із зони вильоту.

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