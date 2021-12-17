Трансфер левого защитника Динамо Виталия Миколенко на Туманный Альбион, похоже, не за горами.

22-летний украинец сейчас проходит медицинское обследование в Эвертоне, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Бенитес ответил на вопрос о трансфере Миколенко в Эвертон

Миколенко уже согласовал детали контракта с руководством "ирисок" и переедет на Туманный Альбион на постоянной основе. Динамо и Эвертон в ходе переговоров определили и сумму трансфера – киевляне заработают около 21-23 миллионов в евровалюте.

Напомним, Виталий является воспитанником Динамо, он выступает за главную команду киевлян с 2016-го. В текущем сезоне футболист сыграл 21 матч во всех турнирах и отличился тремя ассистами.

Циганков у Динамо: продати не можна залишити