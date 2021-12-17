Миколенко согласовал контракт с Эвертоном и уже проходит медосмотр, – Фабрицио Романо
Трансфер левого защитника Динамо Виталия Миколенко на Туманный Альбион, похоже, не за горами.
22-летний украинец сейчас проходит медицинское обследование в Эвертоне, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
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Миколенко уже согласовал детали контракта с руководством "ирисок" и переедет на Туманный Альбион на постоянной основе. Динамо и Эвертон в ходе переговоров определили и сумму трансфера – киевляне заработают около 21-23 миллионов в евровалюте.
Напомним, Виталий является воспитанником Динамо, он выступает за главную команду киевлян с 2016-го. В текущем сезоне футболист сыграл 21 матч во всех турнирах и отличился тремя ассистами.
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