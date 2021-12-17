После ничьей с Челси (1:1) в 17-м туре английской Премьер-лиги испанский специалист дал краткий комментарий о возможном усилении Эвертона защитником Динамо и сборной Украины.

Эвертон заплатит за Миколенко более 20 млн евро частями, – Liverpool Echo

"Сейчас не могу сказать многое об этом, потому что был сфокусирован на матче с Челси. Пока нужно насладиться этим результатом. У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить о трансферах", – цитирует Бенитеса Liverpool Echo .

По информации прессы, Миколенко уже подписал предварительный контракт с "ирисками". Английскому клубу такой трансфер обойдется более чем в 20 миллионов евро.

Напомним, 22-летний защитник является воспитанником Динамо и выступает за главную команду киевлян с 2016-го. В текущем сезоне Виталий сыграл 21 матч во всех турнирах и отличился тремя ассистами.

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