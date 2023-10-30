Защитник Эвертона по мотивам победы над Вест Хэмом попал в символическую сборную 10-го тура чемпионата Англии от портала WhoScored.

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Миколенко получил оценку 7,85 из 10 – самую низкую среди полевых игроков. В условной команде также есть такие звезды как Эрлинг Холанд, Вирджил ван Дейк, но лучше всех оценили Эдварда Нкетию. Форвард Арсенала своим хет-триком в ворота Шеффилд Юнайтед наработал на заоблачные 9,86 от WhoScored.

В следующем туре АПЛ Миколенко встретится с экс-тренером Шахтера Роберто Де Дзерби, который привезет Брайтон на поле Эвертона.

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