Захисник Евертона за мотивами перемоги над Вест Хемом потрапив у символічну збірну 10 туру чемпіонату Англії від порталу WhoScored.

Український Болт зачарував Англію – кримчанин рятує гравця Реброва, а лідери збірної України розривають, як ніколи

Миколенко отримав оцінку 7,85 з 10 – найнижчу серед польових гравців. В умовній команді також є такі зірки як Ерлінг Холанд, Вірджил ван Дейк, але найвище оцінили Едварда Нкетію. Форвард Арсенала своїм хет-триком у ворота Шеффілд Юнайтед напрацював на захмарні 9,86 від WhoScored.

Додамо, що в наступному турі АПЛ Миколенко зустрінеться з екс-тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі, який привезе Брайтон на поле Евертона.

АПЛ: Миколенко з'їв чергову зірку, солідний матч українця – Евертон тріумфує в Лондоні та відривається від зони вильоту