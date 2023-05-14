Миколенко ризикує пропустити кінцівку сезону в АПЛ – спортивний лікар виніс вердикт пошкодженню українця
Колишній лікар Руха Дмитро Бабелюк висловився щодо пошкодження Віталія Миколенка перед матчем 36-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.
Евертон повідомив, що Миколенко не потрапив до заявки через невелике розтягнення стегна, якого зазнав на вчорашньому тренуванні. Дмитро Бабелюк спробував розібратись, чим це загрожує Віталію.
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Зазначається, що Миколенко за нормальних умов отримав би 3-4 тижні відпочинку, проте Евертон бореться за виживання, тому буде використовувати гравців на максимум. Стан гравця буде перевірятись щоденно, а тренування будуть підлаштовуватись під українця. Не виключено, що Віталій зможе зіграти в одному з наступних поєдинків.
Додамо, що Евертон на момент початку гри з Манчестер Сіті посідає 17 місце з 32 очками, розташувавшись поруч з зоною вильоту. "Ірискам" ще належить зіграти з Борнмутом та Вулверхемптона до кінця першості.
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