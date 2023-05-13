В рамках субботней программы 36-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 36-й тур

Кристал Пэлас – Борнмут – 2:0

Голы: Эзе, 39, 58

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Марсьяль, 32, Гарначо, 90+7

Астон Вилла – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Рэмзи, 8, Луис – Кейн, 90 (пен)

Саутгемптон – Фулхэм – 0:2

Голы: Винисиус, 48

Забарный впервые вышел в основе Борнмута, сыграв с Кристал Пэлас полный матч. К сожалению, он не обошелся без результативной ошибки. На 39-й минуте Заа ворвался на левый край штрафной, а Илья держал его – впрочем, Уилфрид неожиданно развернулся и отклеился от украинца. Далее произошли прострел, скидка пяткой от Айю и гол Эзе. 1:0.

Обидно, ведь в целом Забарный проводил хороший тайм. Он был лидером по выносам мяча из штрафной (в основном, они означают выбитые подачи), имел одну успешную блокировку и один перехват. По количеству касаний мяча и передач экс-динамовец тоже был на вершине, причем четыре паса добрались до адресата на чужой трети поля. Среди всех защитников лишь фулбек Мефам превосходил Забарного в продвижении атак.

Впрочем, была одна явная позиционная ошибка. Еще до пропущенного мяча наш земляк не уследил за кроссом в свою зону, позволив Уилфриду выскочить из-за спины и пробить с минимального расстояния. Зато украинец не провинился при втором пропущенном мяче – Эзе на 58-й минуте прорвался в зону перед штрафной, увидел Забарного и свернул направо, после чего пробил в правую девятку.

Второй тайм оказался не таким ярким для Забарного, но больше голов он не пропускал.

В параллельном матче МЮ праздновал победу над Вулверхэмптоном. На 32-й минуте отличился Марсьяль, который завершил классную контратаку "дьяволов". В компенсированное же время "вулвз" добил Гарначо.

Благодаря этому успеху подопечные Эрика Тен Хага не только прервали 2-матчевую серию поражений в АПЛ, но и оторвались от пятой позиции (то есть, от Ливерпуля) на четыре очка!

Тоттенхэм потерпел поражение от Астон Виллы, снова пропустив ранний гол. В общем, в пяти последних турах "шпоры" пропускали гол в стартовые 10 минут целых 7 раз! Во втором тайме Дуглас Луис удвоил преимущество бирмингемцев, однако точный пенальти Кейна на 90-й минуте остался единственным забитым мячом гостей.

Сон на 90+7-й минуте мог спасти Тоттенхэм, но его гол не засчитали. Как следствие, северные лондонцы отстали от зоны ЛЧ на девять очков, потеряв даже математические шансы на топ-4. Команда имеет большие шансы опуститься за пределы зоны еврокубков – Тоттенхэм идет шестым, а Астон Вилла имеет равенство по зачетным баллам, а Брайтон отстает на два зачетных балла. Причем у подопечных Де Дзерби аж три матча в запасе.

Саутгемптон потерпел поражение от Фулхэма и официально вылетел из АПЛ.