Виталий Миколенко неожиданно выпал даже из заявки. – из-за небольшого растяжения бедра, полученного на вчерашней тренировке. Это единственное изменение Дайча после погрома, который "ириски" учинили Брайтону Де Дзерби в понедельник. В то же время у лидера АПЛ между двумя полуфиналами Лиги чемпионов с Реалом немало изменений, прежде всего впереди: Марез, Фоден и Альварес, которые не сыграли ни одной минуты посреди недели, возвращаются в основу. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартует в 16:00. Команда Гвардиола стремится к реабилитации за домашнюю ничью 1:1. Манчестерцы выиграли 6 предыдущих поединков на Гудисон Парк. Ливерпульцы продолжают непростую борьбу за выживание. Где смотреть матч Эвертон – Манчестер Сити онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.

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