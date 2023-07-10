Миколенко пропустит сборы Эвертона – стала известна неприятная причина отсутствия украинца
Украинский легионер Виталий Миколенко пока не готов к полноценной работе с основой.
Как сообщалось ранее, Виталий Миколенко не поехал с Эвертоном на сбор в Швейцарию. По информации The Bobble, украинец пропускает первый этап подготовки из-за повреждения.
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Наш соотечественник залечивает микротравму на тренировочной базе "ирисок". Вместе с ним восстанавливается еще один защитник ливерпульцев – Мейсон Холгейт.
Напомним, в прошлом сезоне Миколенко провел за Эвертон 35 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Его контракт с англичанами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.
К слову, свой первый матч в новом сезоне Эвертон проведет 12 августа на Гудисон Парк против Фулхэма. Начало встречи в 17:00.
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