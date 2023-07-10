Український легіонер Віталій Миколенко поки не готовий до повноцінної роботи з основою.

Як повідомлялось раніше, Віталій Миколенко не поїхав з Евертоном на збір у Швейцарію. За інформацією The Bobble, українець пропускає перший етап підготовки через ушкодження.

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Нагадаємо, минулого сезону Миколенко провів за Евертон 35 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з англійцями чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

До слова, свій перший матч у новому сезоні Евертон проведе 12 серпня на Гудісон Парк проти Фулхема. Початок зустрічі о 17:00.

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