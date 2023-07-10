Защитник сборной Украины Виталий Миколенко пока что не будет готовиться с Эвертоном к следующему сезону.

Эвертон отправился в Швейцарию на предсезонный сбор. Шон Дайч взял 28 футболистов, среди которых нет Миколенко. Причины отсутствия украинца официальный сайт клуба не сообщает. Лишь позже появилось дополнение, что игроки, ездившие в сборную, а также травмированные, получили дополнительный отдых.

Миколенко стал одним из лиц новой формы Эвертона

Виталий пропустил последние туры АПЛ из-за повреждений, однако в июне сыграл три матча за сборную Украины. В прошлом сезоне Миколенко был основным левым защитником "ирисок", проведя 34 игры.

Эвертон планирует усилить позицию левого защитника и создать конкуренцию Миколенко. Клуб заинтересован в подписании Балло-Туре из Милана, сообщает FootMercato. Другой вариант – Рожерио из Сассуоло, как информирует Liverpool Echo.

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