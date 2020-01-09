Миколенко признался, какой урок усвоил после матчей против Челси в плей-офф Лиги Европы

Защитник Динамо Виталий Миколенко вспомнил противостояние с лондонским Челси в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/2019.

"Мне понравилось, как мы сыграли во втором тайме выездного матча. Первый тайм мы полностью провалили, потому что играли на безумном уровне с топ-командой. Мы будто попали в космос.

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А во втором тайме мы расслабились, начали выходить из обороны, контролировать мяч. Главный вывод после матчей с Челси – за любую мелкую ошибку в чемпионате Англии, Лиге чемпионов тебя могут наказать", – сказал Миколенко в интервью пресс-службе киевлян.

Напомним, Динамо еще под руководством Александра Хацкевича дважды уступило Челси в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/2019. Матч в Лондоне "бело-синие" проиграли со счетом 0:3, а в Киеве пропустили 5 раз, не сумев забить хотя бы гол.

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