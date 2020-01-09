Миколенко зізнався, який урок засвоїв після матчів проти Челсі в плей-офф Ліги Європи

Захисник Динамо Віталій Миколенко пригадав протистояння з лондонським Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2018/2019.

"Мені сподобалося, як ми зіграли в другому таймі виїзного матчу. Перший тайм ми повністю провалили, тому що грали на божевільному рівні з топ-командою. Ми ніби потрапили в космос.

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А в другому таймі ми розслабилися, почали виходити з оборони, контролювати м'яч. Головний висновок після матчів з Челсі – за будь-яку дрібну помилку в чемпіонаті Англії, Лізі чемпіонів тебе можуть покарати", – сказав Миколенко в інтерв'ю прес-службі киян.

Нагадаємо, Динамо ще під керівництвом Олександра Хацкевича двічі поступилося Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2018/2019. Матч у Лондоні "біло-сині" програли з рахунком 0:3, а в Києві пропустили 5 разів, не спромігшись забити бодай гол.

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