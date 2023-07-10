Виталию Миколенко следует готовиться к более жесткой борьбе за основу Эвертона в следующем сезоне.

"Ириски" договорились о краткосрочном контракте с 38-летним Эшли Янгом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Завтра ветеран должен пройти медосмотр.

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Янг стал свободным агентом после 2 сезонов в Астон Вилле. Ранее универсал выступал за МЮ и Интер, с которым выигрывал чемпионат Англии и Италии соответственно. Янг начинал карьеру как вингер, но со временем опустился на фланг обороны. Эшли в большинстве своем играет справа, но может и слева, что будет представлять угрозу Виталию Миколенко.

Напомним, в прошлом розыгрыше АПЛ Эвертон занял 17-е место, спасшись от вылета только в последнем туре.

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