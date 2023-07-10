"Іриски" домовилися про короткострокий контракт з 38-річним Ешлі Янгом, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Завтра ветеран повинен пройти медогляд.

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Янг став вільним агентом після двох сезонів у Астон Віллі. Раніше універсал виступав за МЮ та Інтер, з якими вигравав чемпіонат Англії та Італії відповідно. Янг починав кар'єру як вінгер, але з часом опустився на фланг оборони. Ешлі здебільшого грає справа, але може й зліва, що становитиме загрозу Віталію Миколенку.

Нагадаємо, у минулому розіграші АПЛ Евертон посів 17 сходинку, врятувавшись від вильоту лише в останньому турі.

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