Миколенко відіграв увесь матч і був дуже активним. В обороні виконав по одному перехопленню та винесенню м'яча. Значно активнішим був попереду, що й не дивно, адже Евертон більшість часу атакував, принаймні намагався. В активі українця три ключових передачі та один заблокований удар.

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За оцінками профільних видань, Віталій став одним із найкращих у своїй команді. Авторитетне LiverpoolEcho поставило нашому земляку 7 балів (як і ще трьом гравцям, вищий бал лише у Джеймса Тарковскі – 8). "Дисципліновано грав на позиції лівого захисника. Добре діяв в обороні, за можливості допомагав попереду", – пишуть про гру українця.

Ще одне місцеве видання GoodisonNews було значно жорсткішим у своїх оцінках. Але не до Миколенка, якому виділили 6 балів. Більше лише у Тарковскі, Макніла й Онана. Про дії Віталія написали наступне: "Гравець збірної України створював загрозу, організувавши доставку кількох хитрих м'ячів у штрафний майданчик. На жаль, у другому таймі ми не забили чудовим залпом, який був добре заблокований захистом Крістал Пелас".

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