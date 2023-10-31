Миколенко отримав солідне визнання в АПЛ – українець потрапив до команди місяця за версією WhoScored
Віталій Миколенко увійшов до символічної збірної найкращих гравців чемпіонату Англії за підсумками жовтня.
Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до команди місяця англійської Прем'єр-ліги за версією WhoScored.
Забарний встановив круте досягнення в АПЛ, ставши унікальним гравцем Борнмута
Статистичний портал оцінив гру нашого земляка у 7,3 бала. У топ-11 потрапили 3 представники Тоттенхема, по 2 гравців Евертона і Брентфорда та по одному виконавцю з Арсенала, Астон Вілли, Ліверпуля і Ньюкасла.
Загалом, команда жовтня АПЛ виглядає наступним чином:
Воротар: Гульєльмо Вікаріо (Тоттенхем).
Захисники: Крістіан Ромеро (Тоттенхем), Віталій Миколенко (Евертон), Ітан Піннок (Брентфорд), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл).
Півзахисники: Домінік Собослай (Ліверпуль), Деклан Райс (Ліверпуль), Дуглас Луїс (Астон Вілла), Бріан Мбеумо (Брентфорд).
Нападники: Хин Мін Сон (Тоттенхем), Дуайт Макнілл (Евертон).
АПЛ: Миколенко з'їв чергову зірку, солідний матч українця – Евертон тріумфує в Лондоні та відривається від зони вильоту