Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до команди місяця англійської Прем'єр-ліги за версією WhoScored.

Забарний встановив круте досягнення в АПЛ, ставши унікальним гравцем Борнмута

Статистичний портал оцінив гру нашого земляка у 7,3 бала. У топ-11 потрапили 3 представники Тоттенхема, по 2 гравців Евертона і Брентфорда та по одному виконавцю з Арсенала, Астон Вілли, Ліверпуля і Ньюкасла.

Загалом, команда жовтня АПЛ виглядає наступним чином:

Воротар: Гульєльмо Вікаріо (Тоттенхем).

Захисники: Крістіан Ромеро (Тоттенхем), Віталій Миколенко (Евертон), Ітан Піннок (Брентфорд), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл).

Півзахисники: Домінік Собослай (Ліверпуль), Деклан Райс (Ліверпуль), Дуглас Луїс (Астон Вілла), Бріан Мбеумо (Брентфорд).

Нападники: Хин Мін Сон (Тоттенхем), Дуайт Макнілл (Евертон).

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