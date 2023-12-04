Михаил Мудрик неожиданно появился в основе Челси и заработал победный пенальти. Брайтон Роберто Де Дзерби становится любимым соперником украинца. Александр Зинченко оформил ассист, допустил несколько грубых ошибок и "привез" гол, но все же праздновал победу с Арсеналом.

Ссорился с Мудриком, расследовал отношения Михаила с российской моделью – интервью с украинским суперфаном Арсенала

Виталий Миколенко и Илья Забарный продолжают поддерживать высокий уровень игры, оставаясь незаменимыми исполнителями своих команд. Постепенно к этому статусу двигается и Егор Ярмолюк. 19-летний хавбек второй раз подряд начал матч Брентфорда с первых минут. Детальнее обо всех этих темах смотрите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.