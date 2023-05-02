Виталий Миколенко четвертый раз подряд вышел в основе Эвертона, а соперником был прямой конкурент за выживание – Лестер. Украинец имел великолепные воспоминания о Кинг Пауэр Стедиум, где год назад отличился своим пока единственным голом в Англии. Тогда "ириски" победили 2:1, что имело огромное значение для сохранения прописки в элите.

Оптимистично для Эвертона началась и отчетная встреча. Иверсен отразил выстрел Ивоби, а Калверт-Льюин заработал пенальти, грамотно подставившись под Кастаня. Бомбардир гостей сам выполнил приговор сильнейшим ударом по центру.

Эвертон в лайв-таблице прыгнул сразу на 16 строчку, но счастье подопечных Дайча оказалось недолгим. Лестер перехватил инициативу и успел выйти вперед еще до отдыха. Первый мяч "лисов" состоялся не без участия Миколенко. На подаче со стандарта мяч начал летать по штрафной Эвертона, пока могучий Фас не обыграл Виталия в воздухе. Центрбек "лисов" сбросил мяч напарнику Чаглару, точно завершившему эпизод.

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На 33-й минуте Лестер забил еще раз. Ивоби обрезался в центре поля, а Мэддисон двумя касаниями вывел Варди на рандеву с кипером – 36-летний Джейми разобрался как в старые-добрые чемпионские времена.

Матч набрал обороты, и команды должны были забивать больше. Калверт-Льюин с нескольких метров умудрился попасть в ногу Иверсена, а Варди мягким парашютом "лизнул" перекладину. Эвертон под занавес тайма остался без капитана, когда травмированного Коулмэна вынесли на носилках. Арбитр дал переиграть 7 минут, за которые Лестер заработал свой пенальти. Кин прервал прострел рукой, но Мэддисон из "точки" бесхитростно пробил по центру. Пикфорд прочитал, дав Эвертону надежду на вторую половину.

В дебюте второго тайма эту надежду зажег Ивоби, реабилитировавшийся за свою обрезку. Миколенко с Макнилом разыграли простую комбинацию на фланге, подачу вингера игрок Лестера выбил, но прямо на ногу Алексу – 2:2!

Эвертон как будто обрадовался и одному очку на поле соперника, поскольку сразу отошел к своим воротам. Защитники "ирисок" смело бросались под удары Мэддисона и компании, а в случае необходимости "подчищал" Пикфорд. Вратарь Эвертона настолько увлекся этой миссией, что чуть не привез курьезный гол. Джордан вышел за пределы штрафной и потерял мяч, но Варди не докрутил в створ. Пикфорд сразу перекрестился (действительно перекрестился!).

Эвертон осознал ошибочность трусливого плана и под занавес встречи сам пошел вперед. Дукуре мог вырывать победу, если бы Иверсен в сумасшедшем прыжке не дотянулся до дальнего удара француза. Финальный свисток зафиксировал яркую ничью, оставляющую Эвертон предпоследним, а Лестер поднимается на 16 строчку. Вся борьба еще впереди!

Виталий Миколенко провел "серенький" матч и получил от Sofa Score одну из самых плохих оценок. В атаке украинец был привычно малозаметен, а в защите не безгрешен. Впечатление портит и проигранная борьба во время первого гола, хотя вряд ли за Фаса должен был отвечать Виталий.

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