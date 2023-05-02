Віталій Миколенко вчетверте поспіль вийшов у основі Евертона, а суперником був прямий конкурент за виживання – Лестер. Українець мав чудові спогади про Кінг Пауер Стедіум, де рік тому відзначився своїм поки єдиним голом в Англії. Тоді "іриски" перемогли 2:1, що мало величезне значення для зберження прописки в еліті.

Оптимістично для Евертона розпочалася і звітна зустріч. Іверсен відбив постріл Івобі, а Калверт-Льюїн заробив пенальті, грамотно підставившись під Кастаня. Бомбардир гостей сам виконав вирок сильним ударом по центру.

Евертон в лайв-таблиці стрибнув відразу на 16 сходинку, але щастя підопічних Дайча виявилось недовгим. Лестер перехопив ініціативу і встиг сам вийти вперед ще до відпочинку. Перший м'яч "лисів" відбувся не без участі Миколенка. На подачі зі стандарту м'яч почав літати по штрафному Евертона, допоки могутній Фас не переграв Віталія у повітрі. Центрбек "лисів" скинув м'яч напарнику Чаглару, який точно завершив епізод.

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На 33-й хвилині Лестер забив ще раз. Івобі обрізався у центрі поля, а Меддісон двома дотиками вивів Варді на рандеву з кіпером – 36-річний Джеймі розібрався як в старі-добрі чемпіонські часи.

Матч набрав обертів, і команди мали забивати більше. Калверт-Льюїн з кількох метрів примудрився влучити у ногу Іверсена, а Варді м'яким парашутом "лизнув" поперечку. Евертон під завісу тайму залишився без капітана, коли травмованого Коулмена винесли на ношах. Арбітр дав переграти 7 хвилин, упродовж яких Лестер заробив свій пенальті. Кін перервав простріл рукою, але Меддісон з "позначки" безхитрісно пробив по центру. Пікфорд прочитав, давши Евертону надію на другу половину.

В дебюті другого тайму цю надію запалив Івобі, який реабілітувався за свою обрізку. Миколенко з Макнілом розіграли простеньку комбінацію на фланзі, подачу вінгера гравець Лестера вибив, але прямо на ногу Алексу – 2:2!

Евертон ніби зрадів і одному очку на полі суперника, оскільки відразу відійшов до своїх воріт. Захисники "ірисок" смілмво кидались під удари Меддісона і компанії, а в разі потреби "підчищав" Пікфорд. Воротар Евертона настільки захопився цим процесом, що ледь не привіз курйозний гол. Джордан вийшов за межі карного майданчика і втратив м'яч, але Варді не докрутив у площину. Пікфорд відразу перехрестився (справді перехрестився!).

Евертон усвідомив помилковість боягузливого плану і під завісу зустрічі сам пішов уперед. Дукуре міг виривати перемогу, якби Іверсен у божевільному стрибку не дотягнувся до дального удару француза. Фінальний свисток зафіксував яскраву нічию, яка залишає Евертон передостаннім, а Лестер піднімає на 16 сходинку. Вся боротьба ще попереду!

Віталій Миколенко провів "сіренький" матч і отримав від Sofa Score одну з найгірших оцінок. В атаці українець був звично малопомітний, а в захисті не безгрішним. Враження псує і програна боротьба під час першого гола, хоча навряд за Фаса мав відповідати Віталій.

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