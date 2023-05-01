Польша, Экстракляса, 30-й тур

Краковия – Медзь – 1:1

Голы: Коноплянка, 69 – Драчал, 45+1

Наставник Краковии объявил приговор Коноплянке – контракт украинца истекает уже через два месяца

В очередном туре чемпионата Польши Краковия едва не оконфузилась с худшей командой первенства. Первый тайм прошел при незначительном преимуществе хозяев, однако на перерыв "полосатые" ушли уступая – Драчал забил гол в раздевалку уже в добавленное время.

После отдыха Яцек Зелински выпустил Евгения Коноплянку, и тот отплатил за доверие. Во время одной из атак наш соотечественник удачно сыграл на добивании и сравнял. Протянув мяч по центру, он отдал на партнера налево, ворвался в штрафную, получил пас в ответ и пробил. Голкипер в падении отбил, но вингера сборной Украины уже было не остановить. Этот гол стал для украинца первым за последние восемь месяцев (и четвертым в текущем сезоне). Интересно, что накануне матча наставник Краковии заявил, что хотел бы продолжить сотрудничество с Коноплянкой, контракт которого истекает уже 30 июня.

После 30-ти туров Краковия в турнирной таблице идет седьмой, набрав 42 очка. От четвертой строчки, которая дает право на участие в Лиге Европы, ее отделяет 7 пунктов (до завершения чемпионата осталось 4 тура).

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