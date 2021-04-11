"Чего не хватило в первом тайме? Во-первых, соперник был очень сложный. Они после зимней паузы хорошо выглядели, только мы их обыграли.

Динамо – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча с шикарным мячом Миколенко и удалением

Непросто складывался первый тайм, в начале второго мы еще немного добавили, забили. После удаления второй мяч решил судьбу матча.

Что касается моего гола... Сидорчук из-за пределов штрафной забил, а я находился очень близко к воротам. Там, наверное, сложнее не попасть, чем попасть. В том эпизоде ​​защитник ошибся.

Наша задача – выиграть пять матчей из пяти. Теперь каждый поединок для нас как финал", – сказал Миколенко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо одолело СК Днепр-1 (2:0) и сохранил отрыв от Шахтера в 7 очков. Уже в следующем туре, 17 апреля, киевляне встретятся с "горняками" в рамках 22-го тура УПЛ.

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