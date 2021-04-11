"Чого не вистачило у першому таймі? По-перше, суперник був дуже складний. Вони після зимової паузи добре виглядали, лише ми їх обіграли.

Динамо – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів і огляд матчу з шикарним м'ячем Миколенка і вилученням

Непросто складався перший тайм, на початку другого ми ще трохи додали, забили. Після вилучення другий м'яч вирішив долю матчу.

Щодо мого гола... Сидорчук з-за меж штрафного майданчика забив, а я знаходився дуже близько до воріт. Там, напевно, складніше не влучити, ніж влучити. У тому епізоді захисник помилився.

Наше завдання – виграти п'ять матчів із п'яти. Тепер кожен поєдинок для нас наче фінал", – сказав Миколенко у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо здолало СК Дніпро-1 (2:0) і зберегло відрив від Шахтаря у 7 очок. Вже у наступному турі, 17 квітня, кияни зустрінуться з "гірниками" в рамках 22-го туру УПЛ.

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