Ливерпульский барбершоп BarbersNo1 в своем Instagram показал обновленный имидж Виталия Миколенко, сделавший уже привычную для себя очень короткую прическу.

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Отметим, что BarbersNo1 пользуется большой популярностью среди игроков Ливерпуля. Так, прически там обновляли Луис Диас, Диогу Жота, Роберто Фирмино, Тьяго Алькантара, Эндрю Робертсон, Алекс Окслейд-Чемберлен и другие.

Добавим, что Миколенко перебрался в Эвертон зимой 2022 года, сыграл в 16 матчах и забил один гол.

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