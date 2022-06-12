"Мы ожидали, что сборная Армении будет глубоко защищаться, и свободных зон будет мало. В принципе были к этому готовы, но во втором тайме нашли момент и сломали их оборону, забили мяч. И небольшое количество моментов связано именно с тем, что было мало пространства.

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Мы понимали, что нам нужно забить быстрый мяч, тогда открылось бы больше зон. В общем, 3:0, поэтому все счастливы. Что касается сухой серии Малиновского, то я думаю, что голы – не его работа. Его работа – это вести игру, а потом уже при случае забивать. Он провел хороший матч, это один из лидеров сборной. Я поздравляю его с голом. Миколенко "рогатый" немножко. Первый гол забил, не знал, как праздновать. Его тоже поздравляю, молодец.

Я думаю, что с Ирландией нужно ждать сложного поединка. Ирландцы – крепкие парни, многие выступают в Чемпионшипе", – рассказал Яремчук в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, сборная Украины разгромила Армению (3:0), а голами во встрече отличились Малиновский, Караваев и Миколенко. Победа позволила возглавить группу 1 в дивизионе B – "сине-желтые" набрали 6 очков.

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